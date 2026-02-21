AFAD, Maltya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.43’te meydana gelen deprem yerin 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
AFAD’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu duyurdu.