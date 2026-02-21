Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest’a 3-0 yenilirken kaptan Milan Skriniar sakatlandı. Tecrübeli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor, Tedesco ise savunmada yeni planlar yapıyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 1

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0'a yenildi.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 2

Alınan mağlubiyetin dışında, sarı-lacivertli takımın tecrübeli stoperi ve kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Bugün hastanede yapılan kontrollerde tecrübeli yıldızın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 3

Bugün hastanede yapılan kontrollerde tecrübeli yıldızın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki defans oyuncusu Skriniar'ın, sakatlığı sebebiyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 4

Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullanarak sosyal medyada paylaşım yaptı.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 5

Skriniar'ın sakatlığının ardından teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattıyla ilgili yeni planını oluşturdu.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 6

Tedesco, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında Oosterwolde'nni de cezalı olmasından dolayı Yiğit Efe ve Çağlar'a güvendiğini söylemişti.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 7

A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, bazı maçlarda Yiğit Efe‑Çağlar‑Oosterwolde şeklinde 3'lü savunmaya dönebilir.

7 9
Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 8

Fenerbahçe, Süper Lig'de Pazartesi günü Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele sarı-lacivertli ekibin evinde oynanacak.

Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı - Resim: 9

Nottingham Forest maçının rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

