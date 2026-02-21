Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0'a yenildi.
Skriniar uzun süre yok: İşte Tedesco'nun sürpriz kararı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest’a 3-0 yenilirken kaptan Milan Skriniar sakatlandı. Tecrübeli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor, Tedesco ise savunmada yeni planlar yapıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Alınan mağlubiyetin dışında, sarı-lacivertli takımın tecrübeli stoperi ve kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Bugün hastanede yapılan kontrollerde tecrübeli yıldızın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
31 yaşındaki defans oyuncusu Skriniar'ın, sakatlığı sebebiyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullanarak sosyal medyada paylaşım yaptı.
Skriniar'ın sakatlığının ardından teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattıyla ilgili yeni planını oluşturdu.
Tedesco, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında Oosterwolde'nni de cezalı olmasından dolayı Yiğit Efe ve Çağlar'a güvendiğini söylemişti.
A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, bazı maçlarda Yiğit Efe‑Çağlar‑Oosterwolde şeklinde 3'lü savunmaya dönebilir.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Pazartesi günü Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele sarı-lacivertli ekibin evinde oynanacak.
Nottingham Forest maçının rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.