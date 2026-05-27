Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir bakım merkezinde kalan 24 yaşındaki genç yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde bulunan bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık bir yıldır merkezde kaldığı öğrenilen Onur O., görevliler tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Epilepsi ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Onur O.’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.