ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa’nın yapay zeka konusundaki değerlendirmelerine destek verdi. NBC’ye telefonla verdiği röportajda konuşan Vance, Papa’nın yapay zekaya ilişkin yayımladığı genelgenin tamamını okumadığını ancak bazı bölümlerini ve özetlerini incelediğini belirtti.

Vance, Papa’nın teknoloji ve savaş yöntemlerindeki değişime dikkat çekmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Yeni teknolojiler ve savaş yöntemleri var, bu yüzden adil savaş doktrinini güncellemeniz gerekiyor” dedi.

“DÜNYA DEĞİŞİYOR” MESAJI

Katolik sosyal öğretisinin değişen dünya koşulları doğrultusunda yeniden ele alınması gerektiğini savunan Vance, Papa’nın tam olarak bunu yapmaya çalıştığını düşündüğünü belirterek, “Bu yüzden bunu yaptığına sevindim” ifadelerini kullandı.

Genelgenin okuduğu bölümlerinin “çok derin anlamlar içerdiğini” söyleyen Vance, ahlaki ilkelerin değişmediğini ancak bu ilkelerin uygulanış biçiminin dünyanın değişmesiyle farklılaşabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Katolik kimliğiyle bilinen Vance, Paskalya dönemi kapsamında uygulanan “Büyük Perhiz” sürecinde X uygulamasını telefonundan sildiğini de doğruladı. Sosyal medya kullanımını azaltmasının kendisini daha üretken hale getirdiğini belirten Vance, boş zamanlarında artık daha fazla okuma yapabildiğini söyledi.