Düzce’de yayla bölgesinde dere kenarında bulunan erkek cesedi bölgede paniğe neden oldu. Yapılan ilk incelemelerde, yaşlı olduğu değerlendirilen kişinin çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, akşam saatlerinde Sinekli Yaylası’nda meydana geldi. Yayla bölgesine giden vatandaşlar, dere kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ise cesedin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu ortaya çıktı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin üzerinden kimlik ya da cep telefonu çıkmadığı öğrenildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler delil toplama çalışmalarını sürdürürken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.