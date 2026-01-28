Edirne’nin tarihî dokusunu yansıtan ve restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Makedon Kulesi’nin, 2026 yılının ortasında yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açması hedefleniyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021’de başlatılan restorasyon projesinde sona yaklaşıldığını belirtti. Soytürk, kule ve çevresindeki çalışmanın Bakanlığın kentteki en kapsamlı yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Yapıda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda kitabe yer aldığını ifade eden Soytürk, kule arkasındaki arkeolojik kazıların uzun süredir devam ettiğini ve statik güçlendirme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Bilim kurulu, danışma kurulu ve teknik ekiplerin titiz denetiminde ilerleyen çalışmalar kapsamında, kulenin arka kısmındaki kazılarda Geç Roma dönemine ait seramik fırınları, 10. yüzyıldan kalma şapel ve müştemilatı, Osmanlı buzhanesi, su yolları ile farklı dönemlere ait duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Soytürk, restorasyonun ikinci ve nihai etabına geçildiğini belirterek, kuleye panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme noktaları ekleneceğini açıkladı. Ziyaretçiler asansörle en tepeye çıkıp Edirne’yi kuşbakışı izleyebilecek, seyir terasında dürbünle Hıdırlık Tabya’ya kadar kentin dört bir yanını görebilecek. Aşağı inişte ise Traklar’dan Cumhuriyet dönemine uzanan tarihî yolculuğu deneyimleyecek. Teşhir-tanzim çalışmaları ile karşılama alanı büyük ölçüde tamamlandı. Hem kule içinde hem de çevresinde konumlandırılacak bilgi panoları sayesinde ziyaretçiler yapı hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Soytürk, “Şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli bir eser ortaya çıkıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan Makedon Kulesi’ni 2026 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

2021’de “Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi” adıyla başlayan çalışmalar kapsamında jeoradar taramaları, moloz taş duvarlarda enjeksiyon güçlendirme, bitki ve kök temizliği, çimento harç-sıva kaldırılarak özgün derz uygulamaları yapıldı. Tehlikeli elektrik hatları ve kaçak eklentiler kaldırıldı. Arkeolojik kazılarda 10. yüzyıl şapel müştemilatı, Bizans seramik fırını, 1908 tarihli Osmanlı buzhanesi, altyapı sistemi ve geç Osmanlı konut temelleri gün yüzüne çıkarıldı.

Makedon Kulesi, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde (117-138) yaptırılan ve eski Edirne surları üzerindeki günümüze ulaşan tek kuledir. 1867’de vali Hacı İzzet Paşa tarafından ahşap katlar ve saat eklenerek “saat kulesi” adını aldı. Bir süre yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet verdi. 1953 depreminde ağır hasar gören üst katlar ve saat bölümü, estetik bozulma gerekçesiyle dinamitle yıkıldı. 1990’larda restore edilen kulede, Edirne Müzesi’nin 2002-2003 kazılarıyla çevredeki buluntular tespit edildi.