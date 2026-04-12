Esenler’de saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kaza, Kocatepe Mahallesi Metris-Esenler bağlantı yolunda gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 34 PGH 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden 34 EG 6704 plakalı kamyonete çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kamyonet yan yatarak devrildi.
Kazada toplam 6 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kamyonette bulunan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, bazı vatandaşlar otomobil sürücüsünün makas atarak ilerlediğini iddia etti.