Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Seydişehir-Beyşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 42 LK 543 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü H.Y. ile yolcu olarak bulunan N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan N.Y.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.