Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sözcü TV’de katıldığı programda hem erken seçim tartışmalarına hem de “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“2027 Kasım’daki seçime müsaade etmeyiz”

Muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Arıkan, erken seçim ihtimalini düşük gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben erken seçim olma ihtimali görmüyorum. 2027 Kasım’daki erken seçime de biz müsaade etmeyiz. Oraya kadar gelinmişse 2028 Mayıs’ını bekleriz. Şu an 2027 sonbaharında seçim olacak algısı oluşturuluyor. Ancak o seçimin yapılabilmesi için 360 milletvekili gerekiyor. Mevcut tabloda bunu yakalamaları zor.”

Arıkan, siyasi dengelerin değişebileceğini ancak mevcut koşullarda erken seçim zemini görmediğini vurguladı.

"Süreç dar bir çerçevede yürütülüyor”

“Terörsüz Türkiye” başlığı altında yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, sürecin yaklaşık 16-17 aydır sınırlı bir zeminde ilerlediğini söyledi.

Arıkan sürecin sadece terör ve Öcalan üzerinden yürütülmesini eleştirdi.



“Umut hakkı Cumhurbaşkanı yetkisinde”

Arıkan, olası bir “umut hakkı” düzenlemesine ilişkin ise Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkilerini hatırlattı:

“Eğer bir umut hakkı düzenlemesi olacaksa bu Cumhurbaşkanı’nın yetkileri çerçevesinde çözülebilir. Geçmişte bu yetkiler kullanıldı.”



“Terör meselesiyle Kürt meselesi yeniden iç içe geçirildi”

Arıkan, uzun yıllar ayrı değerlendirildiğini söylediği terör ve Kürt meselesinin yeniden iç içe sunulmasının süreci zora soktuğunu belirtti:

“Biz ne Cumhur İttifakı’na destek oluyoruz ne de sürecin karşısındayız. Yanlış gördüğümüz noktaları dile getiriyoruz.”

Kişiye özel hukuki uygulamalara karşı olduklarını vurgulayan Arıkan:

“86 milyona uygulanan hukuk neyse herkese aynı uygulanmalıdır. A-B-C şartlarını özel uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.