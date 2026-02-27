ABD merkezli pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), küresel akıllı telefon pazarına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Rapora göre dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatları bu yıl yıllık bazda yüzde 12,9 azalarak 1,12 milyar adede düşecek.

Bu gerilemenin, sektörü son 10 yılı aşkın sürenin en düşük yıllık sevkiyat hacmine indireceği vurgulandı. IDC, söz konusu düşüş tahmininin bellek tedarik krizinin şiddetlenmesi nedeniyle önceki projeksiyonlara kıyasla aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

DÜŞÜK SEGMENTTE DARALMA DERİNLEŞECEK

Raporda, en sert daralmanın düşük segment cihazların yoğun olduğu pazarlarda görüleceği kaydedildi. Bölgesel bazda Orta Doğu ve Afrika yüzde 20,6 ile en güçlü düşüşü yaşayacak.

Dünyanın en büyük pazarlarından Çin’de yüzde 10,5, Asya Pasifik bölgesinde ise yüzde 13,1 oranında daralma öngörülüyor.

FİYATLAR REKOR KIRACAK

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, bellek krizinin yalnızca geçici bir yavaşlama değil, yapısal bir yeniden düzenlemeye işaret ettiğini belirtti.

Popal, özellikle alt segment üreticilerin arz kısıtları ve zayıflayan talep nedeniyle sert sevkiyat kayıpları yaşayacağını ifade etti. Buna karşın ortalama satış fiyatlarının yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, akıllı telefonların ortalama satış fiyatı bu yıl yüzde 14 artarak 523 dolarla rekor seviyeye ulaşacak.

TOPARLANMA 2027’DE

IDC, bellek tedarik krizinin gelecek yılın ortalarında istikrar kazanmasını bekliyor. Buna bağlı olarak 2027’de yüzde 2’lik sınırlı bir toparlanma, 2028’de ise yüzde 5,2’lik daha güçlü bir büyüme öngörülüyor.