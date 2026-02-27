Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 14 aylık bir bebeğin de yaralandığı darp olayının ardından tutuklanan zanlıyla yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkan Sabahattin Nazlıcan, sosyal medyada hedef gösterildiğini belirterek açıklama yaptı.

Olay, 20 Şubat’ta Muhammed Baca’nın, kucağında 14 aylık kızı İkra varken saldırıya uğramasıyla gündeme gelmişti. Saldırıda babanın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafatası çatlamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Servet E. ise serbest bırakılmıştı.

“FOTOĞRAF 2017 YILINA AİT”

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın 2017 yılında çekildiğini belirten Nazlıcan, Şener E.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu ve o dönem kısa süreliğine aynı iş yerinde çalıştıklarını söyledi.

Nazlıcan, “Bahsedilen fotoğraf 2017 yılında, yaklaşık 15 gün birlikte çalıştığımız dönemde çekildi. O tarihten bu yana Yalova’ya gitmişliğim yoktur. Olayla hiçbir bağım yoktur” dedi.

“ÇOCUKLARIM ZORBALIĞA UĞRUYOR”

Fotoğrafın olayla ilişkilendirilerek paylaşılmasının ardından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirten Nazlıcan, çocuklarının da bu durumdan etkilendiğini söyledi.

“Çocuklarım okulda ‘Senin baban bebek mi dövdü?’ sözleriyle zorbalığa uğruyor. Fotoğrafım etiketlenerek servis edildi. Hakkımda tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yapıldı” diyen Nazlıcan, yaşananların kendisi ve ailesi üzerinde ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayın ideolojik ve ırksal tartışmalara dönüştüğünü savunan Nazlıcan, şiddetle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, fotoğrafını izinsiz paylaşan ve tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

“Şiddetin içinde yer alacak biri değilim. Tek amacım kendimi temize çıkarmak” diyen Nazlıcan, sosyal medyada yayılan paylaşımlar nedeniyle hayatının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.