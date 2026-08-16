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Kaynak: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği piknikte gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıkan, "operasyon" ve "transfer" eleştirileriyle öne çıkarken, Babacan Türkiye'nin temel sorununun güven krizi olduğunu söyledi.

ARIKAN'DAN "TRANSFER" VE "OPERASYON" ÇIKIŞI

Türk Dil Kurumu'na çağrıda bulunan Mahmut Arıkan, 2026'nın kelimesi olarak "operasyon" ve "transfer" sözcüklerini önerdi.

Siyasette son dönemde yaşanan parti değişimlerini eleştiren Arıkan, "Muhammed Salah'ı alan Trabzonspor bile AK Parti transferleri kadar gündem olamadı" ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir benzetme yaptı.

"OPERASYONLAR NEDEN SADECE MUHALİFLERE?"

Arıkan, operasyonların yalnızca iktidarı eleştiren kesimlere yönelik yapıldığı iddiasında bulunarak, hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini savundu.

Ayrıca enflasyon, faiz ve hayat pahalılığı üzerinden de iktidara eleştiriler yöneltti.

BABACAN: SORUNLARIN MERKEZİNDE GÜVEN KRİZİ VAR

Etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Türkiye'de ekonominin yanı sıra adalet, hukuk, eğitim, sağlık, tarım ve üretim alanlarında da sorunlar yaşandığını söyledi.

Babacan, "Bütün bu sorunların tam da merkezinde bir güven krizi var" diyerek ekonominin güvenle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

GAZZE VE TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de değinen Babacan, "Gazze'yi unutmayacağız, Filistin'i unutturmayacağız" dedi.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını belirten Babacan, adalet ve güven ortamının yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.