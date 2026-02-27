Video: Fatoş Erdoğan

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve kongre kararlarının iptali talebiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Mahkeme, dosyanın bir sonraki duruşmasını 15 Mayıs 2026 tarihine erteledi. Ayrıca, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongrede seçilen il başkanı ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve il başkanlığına kayyum atanmasına karar vermişti.

Kararın ardından 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Başvuruda, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.