Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer’e görevden uzak kaldığı dönemde ödenmeyen maaşının 2/3’ünün yasal faiziyle alacak.

Mahkeme kararına göre, Özer 31 Ekim 2024 tarihinde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma tedbirinin sürdüğü dönemde, 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin maaşının üçte ikilik kısmının ödenmediği gerekçesiyle dava açıldı.

YASAL FAİZİYLE ALACAK

Davacı taraf, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesinin zorunlu olduğunu belirterek işlemin iptalini ve ödenmeyen tutarların yasal faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.

Esenyurt Belediye Başkanlığı ise savunmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 23 Ağustos 2021 tarihli görüşüne dayanarak ödeme yapılamayacağını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesini birlikte değerlendirerek görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına görevden uzak kaldıkları süre boyunca aylık ödeneklerinin üçte ikisinin ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda, davacının görevden uzaklaştırma kararının devam ettiği 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin ödenmeyen maaşının 2/3’lük kısmının ödenmemesi işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edildi.

Mahkeme, söz konusu işlemin iptaline ve davacının yoksun kaldığı parasal hakların her bir ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Kararla birlikte davalı idarenin 1.454,30 TL yargılama gideri ile 30 bin TL avukatlık ücretini de davacıya ödemesine hükmedildi.