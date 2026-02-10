Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilgili ihale sürecini, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un uzattığını ve yer temini sağladığını söyledi.

"Bu ihale bir suç teşkil etmiyorsa ben neden buradayım, bir suç teşkil ediyorsa kayyum neden burada değil?" diyerek sürecin iradesi dışında gerçekleştiğini ifade eden Özer, "Zira eğer bir şey varsa o yapmış. İhaleyi biz başlatmamışız. Tek kuruş ödeme yapmamışız" dedi

Özer'in savunması şöyle:

“DOSYAMDA RÜŞVET, İRTİKAP, YOLSUZLUK İDDİASI YOK”

Akademik yaşamından ve eğitim çalışmalarından bahseden Özer, bugünlere dişiyle tırnağıyla kazıyarak geldiğini belirterek şunları söyledi:

Belediye başkanı seçildikten sonra geldiğimde çöp dağlarıyla karşı karşıya kaldık. Çünkü maalesef iyi bir çalışma yapılmamış ve çöpler yerde kalmıştı. Bir ilçe belediye başkanının da en temel görevlerinin başında çöp temizliği, kentin sağlığı, hijyeni geldiğine inanan birisiyim. Kolları sıvadım. Temizlik konusunun ihmale gelmeyeceğini bilen biri olarak ekibimizi topladım. Onlara Esenyurt’un temizliğinin, hijyeninin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir gün çöpü temizlemezseniz koca kent hasta olur. İşte o zaman felaketi olur herkesin. O nedenle bir kentin en önemli, en acı problemi o kentin temizliğidir, çöl meselesidir. O nedenle göreve geldiğim günden itibaren hep bunun üzerinde durdum. Bunu bütün Esenyurt halkı da biliyor

"İHALEYİ BAŞLATAN KAYYUM YÖNETİMİDİR"

Ben cezaevindeyken kayyum yönetimi iki şey yapmış. Yani bu süreç devam ederken, biz daha ihaleyi ilgili resmi bir işlem yapmamışken, ihaleyi başlatmamışken 30 Ekim 2024 tarihinde ben gözaltına alındıktan sonra kayyum yönetimi, 21/B ile yapılan ihaleyi bir ay daha uzatıyor. Yani ekim ve kasım için yapılan 21/B ihalesine aralık ayını da dahil ediyor, yılbaşına kadar uzatıyor. İki, kayyum fesat karıştırıldığı iddia edilen ihaleyi aradan 3 ay geçmesine rağmen, ihaleyi iptal edip yeni bir ihale yapma zamanı olmasına rağmen bunu yapmamış. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yer teslimi yaparak ihaleyi kayyum yönetimi başlatmıştır. Yani ihaleyi biz başlatmadık. Yer teslimi yaparak başlatan kayyum yönetimidir. Biz bu firmaya hak ediş yapmadık. Bir kuruş ödeme yapmadık. Ödeme yapan kayyum yönetimidir. Şimdi soruyorum. Madem 21/B ile yapılan ihale sorumlu idiyse neden kayyum yönetimi aynı ihaleyi bir aya uzattı? Madem ihaleye fesat karıştırma iddiası vardı, aynı ihaleyi kayyum neden onayladı da başlattı yeri teslimi yaparak? Bu soruların cevaplanması gerekir. Biz zaten böyle bir iddiayı kabul etmiyoruz ama madem böyle bir iddia varsa bu iddianın araştırılacağı yer bu ihaleyi başlatan kayyum yönetimidir. Biz ihaleyi yapmışız, başlatmamışız. 30 Ekim’de operasyon olmuş, açık ihale 1 Ocak yılbaşı itibarıyla başlatılmış

"BEN NEDEN BURADAYIM, KAYYUM NEDEN BURADA DEĞİL?"