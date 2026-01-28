Gazeteci Seyhan Avşar, bugün köşesinde yaşanan sağlık skandalını anlattı. Avşar, sezeryanle doğum yapan bir Suriyeli kadının karnında gazlı bez unutulması dolayısıyla hayatını kaybettiğini ve ardından yaşananları aktardı.

Avşar, Suriyeli Jasmin'in 12 Mart 2021'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde sezaryenle doğum yapıpı çocuğunu dünyaya getirdiğini, ameliyat sonrası ağrıların kesilmediğini aktardı.

Doktorların hatayı fark edip, anne Jasmin A.'yı 30 Mart 2021'de tekrar ameliyata aldığını belirten Avşar, acılı kadının 21 Nisan 2021'de hayatını kaybettiğini belirtti.

Hukuk mücadelesi başlıyor

Ailenin hukuk mücadelesi başlattığını belirten Avşar, "İstanbul 5. İdare Mahkemesi, sağlık hizmetinin kötü işletildiğine hükmetti. Hastaneyi yüzde 50 kusurlu buldu. Ve bir annenin hayatına, bir çocuğun annesizliğine 575 bin lira değer biçti" açıklamasını paylaştı.

Kader değil ihmal

Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesini paylaşan Avşar, "Adli Tıp Kurumu ise çok netti: Gazlı bezin unutulması tıp kurallarına aykırıydı. Bu ihmal ile Jasmin’in ölümü arasında doğrudan illiyet bağı vardı. Yani Jasmin, kaderinden değil; ihmalden öldü"

Olayın üstünün bir imza ile örtünmek istendiğini belirten Avşar, Sağlık Bakanlığı'nın Jasmine'in ölümüne sebep olanlar hakkında soruşturma izni verilmediğini aktardı.

Ailenin avukatı Emrullah Sönmez'in pes etmediğini ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gidildiğini belirtti. Mahkemenin, ameliyatta görev alan sağlık personeli hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdiğini belirten Avşar, dosyanın şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olduğunu söyledi.

Avşar yazısını şu sorularla bitirdi, "Ve herkes aynı sorunun yanıtını bekliyor: Bir annenin bedeninde unutulan bir gazlı bezin hesabı gerçekten sorulacak mı? Bir de şunu merak ediyorum Ameliyata giren doktorun, ebenin vicdanı rahat mı? Jasmin’in ölümünden sonra kaç ameliyata daha girdiler kim bilir."