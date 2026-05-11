Perşembe Yaylası ile Korgan Yaylaları arasında yürütülen maden arama faaliyetleriyle ilgili dava sürerken, şirketin mahkeme sonucunu beklemeden yeniden sondaj çalışmalarına başlaması bölgede büyük tepki çekti.

Cuma günü mahkeme keşif heyeti ve bilirkişiler bölgede incelemelerde bulundu. Keşif günü dikkat çeken bir gelişme yaşandı; sondaj makinası şirket tarafından çalışma sahasından çıkarıldı. Ancak bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından, henüz herhangi bir mahkeme kararı açıklanmadan şirketin bugün yeniden sahaya girerek sondaj çalışmalarına başladığı öğrenildi.



Bölge halkı yaşananları “mahkeme sürecini fiilen yok saymak” olarak değerlendirirken, yaylalarda iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlaması öfkeye neden oldu. Vatandaşlar, “Keşif günü makineyi kaldırıp, bilirkişi gittikten sonra yeniden çalışmaya başlamak kamu vicdanını yaralıyor” diyerek tepki gösterdi.



Doğal yapısı, su kaynakları ve mera alanlarıyla bilinen yayla hattında sürdürülen çalışmaların çevreye geri dönülmez zararlar verebileceği ifade edilirken, çevre savunucuları şirketin faaliyetlerine derhal ara verilmesi çağrısında bulundu.



Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Yeniçağ Gazetesi Aybastı İlçe Temsilcisi de sondaj faaliyetlerinin sürdüğü alanda fotoğraflar çekerek son durumu kayıt altına aldı. Keşif sonrası yeniden başlayan çalışmaların görüntülenmesi, bölgede yaşanan tartışmaları daha da büyüttü.



Mahkemenin bilirkişi raporunu değerlendirme süreci devam ederken, şirketin karar çıkmadan yeniden sondaja başlaması bölgede “Oldubitti mi yaratılıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.



Bölgede gerginliğin arttığı belirtilirken, vatandaşlar sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.