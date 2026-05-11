Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, son dönemde kanalda yaşanan ayrılıklar ve sonrasında kendisinin sosyal medyada paylaştığı mesajla ilgili sessizliğini bozdu. Bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Mahiroğlu, sergilediği tutumun bir hata olduğunu kabul ederek geri adım attı.

"DUYGULARIMA HAKİM OLMALIYDIM"

Yaşanan linç kampanyası karşısında soğukkanlılığını koruyamadığını ifade eden Mahiroğlu, "İçeriğe girmeden, öncelikle bir hata yaptığımı ve özür dilediğimi söylemek istiyorum. Toplum tarafından takip edilen bir iş yapıyorsanız, eleştirilere açık olmak zorundasınız. Duygusal dünyamda yıkım oldu diye hata yapma lüksüm yoktu" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK BASKI ALTINDAYIM"

Özür dilerken yaşadığı zorlu sürece de dikkat çeken Mahiroğlu, bir buçuk yıldır Türkiye'ye gelemediğini ve yakınlarının cenazesine bile katılamadığını belirtti. Mahiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gün Halk TV kapatılacak mı, el mi konulacak gibi baskılarla yaşıyorum. Hiç tanımadığım insanların iftiraları yüzünden ülkeme giremiyorum. Bu stresler birleşince soğukkanlılığımı kaybettim ve o gereksiz Tweeti atma ihtiyacı hissettim."

"BUNLARI AÇIKLAMAYA KALKARSAM ÇOK BAŞKA YERE GİDER"

Simge Fıstıkoğlu'nun Seda Selek'e destek veren Sorel Dağıstanlı'nın işten çıkarılmasını hatırlatması ve bu "sınır ihlali mi?" diye sorması üzerine Mahiroğlu, "Diyor ki arkadaşımız 'haksızlık yapıldı' kanısındayım. Az bilgiyle çok fikir üretmeyeceğiz. Ben de diyeceğim ki; 'Benimle de paylaş'. Bunlara girmek istemiyorum. Çok doğru bir soru. O kadar güzel cevabı var ki. Ben bulunduğum konumda bunu açıklamak durumunda değilim. Bana gelecek eleştiri her neyse başımla kabul ettim. Ama bir kere bilgiye ulaşacaksın. Neden bu bugün sorun oldu. 5 yıldır buradaydın, niye 5 yıl önce sorun değildi. Bir takım şeyleri burada konuşmak doğru olmaz. Ama ben bu arkadaştan, bunların neden olduğunu sorguladıktan sonra paylaşım yapmasını beklerdim" ifadelerini kullandı. Mahiroğlu, "Ben bunları açıklamaya kalkarsam çok başka yere gider" dedi.