İktisatçı Mahfi Eğilmez, Kendime Yazılar adlı blogunda yayımlanan “Enflasyon niçin fazla düşmez?” başlıklı yazısında, Türkiye’deki ekonomi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de enflasyonun kalıcı olduğunu ifade eden Eğilmez, bunun nedeninin bilinçli bir siyasal tercihin sonucu olduğunu açıkladı. Eğilmez, enflasyonla büyümenin kolay ve tercih edilen bir yöntem olarak görüldüğünden bahsetti.

Eğilmez, yazısında enflasyonun ve büyümenin temel tanımlarına da yer verdi:

“Türkiye’de enflasyonun kalıcı olmasının nedeni teknik bir yetersizlik değil; büyümeden ve onun yarattığı sanal refahtan vazgeçemeyen bilinçli bir siyasal tercihtir” diyen Eğilmez, Türkiye’nin uzun yıllardır enflasyon ve tüketim artışıyla büyüyen bir ekonomik modelini bilinçli olarak uyguladığını söyledi.

“YÜZDE 5 HEDEFİ GERÇEKÇİ DEĞİL”

Eğilmez, düşük enflasyon hedeflerinin teknik olarak mümkün olsa da siyasal açıdan tercih edilmediğini belirterek,

“Türkiye’de enflasyonu belirli bir oranın altına düşürmek teknisyenlerin ne kadar arzuladığı bir hedef olsa da siyasetçinin pek işine gelmez. Çünkü verimliliği artırmak, teknolojiyi yükseltmek ya da dünya çapında markalar yaratmak zor ve zahmetli yollardır. Türk siyasetçisi, enflasyonu halka bir şekilde anlatabilse de ekonomik küçülmenin yarattığı işsizlik artışını anlatabilmesinin çok zor olduğunun bilincindedir. Öte yandan yüksek enflasyon, GSYH’yi ve dolayısıyla kişi başına geliri, gerçekte olması gerekenden daha yüksek göstermek suretiyle siyasetçiye övünme olanağı da yaratır.

Sonuç olarak, Türkiye’de enflasyonun yüzde 5’lere düşmesini ve bu düzeyde kalıcı olmasını beklemek, mevcut siyasal-ekonomik tercih seti değişmediği sürece gerçekçi değildir” sözlerini sarf etti.