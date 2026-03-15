Dizide “Hicran” karakterini canlandıran Burcu Cavrar ile “Gezep” rolüyle izleyici karşısına çıkan Onur Dilber’in ekran önündeki enerjilerinin gerçek hayata da yansıdığı konuşuluyordu. İkilinin yakınlığı sosyal medyada da sık sık gündem olurken, hayranları bu ilişkinin gerçek olup olmadığını merak ediyordu.

BURCU CAVRAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Günlerdir konuşulan iddialar üzerine Burcu Cavrar sessizliğini bozdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, Onur Dilber ile aralarında romantik bir ilişki olmadığını açıkça dile getirdi.

“ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Cavrar, partneriyle yalnızca iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öyle bir şey yok. Biz sadece arkadaşız ve birbirimizi çok seviyoruz. Aramızda güçlü bir partner uyumu var, hepsi bu.”