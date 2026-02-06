YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ - Özel Haber

TMMOB ( Türk Mimar ve Mühendisler Odası) Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Türkiye’deki maden işletmelerinin dünya ölçeğinde rekabet gücünün olabilmesi için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile, Ticaret Bakanlığının ortak çalışmasıyla piyasanın regüle edilmesi gerektiğini kaydetti. Stratejik madenlerde yerli üretimin ne kadar önemli olduğunun tüm dünyada bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Ayhan Yüksel, “Bu konuda bir çalışma yapılmazsa üretim yapan şirketler zam yapmak zorunda kalacak. Bu zam olmazsa üreticiler dünyadaki fiyatlarla rekabet edemedikleri için üretimi durduracaklar. Fiyatlar her zaman sabit kalmayabilir. Fiyatları düşürmek için eğer tarımda olduğu gibi ithalat politikası belirlenirse o zaman da bu anlamda sıkıntılar başlayacak. Demir stratejik bir element. Bunu bakanlık hazırladığı raporda ifade ediyor. Sanayimi üretimimiz açısından sorun yaşamak istemiyorsak yerli üretimi desteklememiz gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin demir ihtiyacının yüzde 60’nın ithal yollardan, yüzde 40’ının ise yerli üretim ile karşılandığını anlatan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel, şunları kaydetti:

“Ülkemizin demir ihtiyacı ve demir üretimi yabancılların insafına bırakılmamalı. Demir madeni üretiminde yeraltı madenciliğinin zarar görmesi, üretim yapan yerli tesislerimizin dünya piyasalarıyla rekabet edememesi sonucunda üretimi durdurmalarından dolayı demir madeninde dışa bağımlılık daha da artacaktır. Türkiye, demir madeni ihtiyacının yüzde 40’nı kendi üretimiyle karşılıyor. Yüzde 60 ise ithal ediliyor. Yerli üretim firmaları yabancı firmalarla rekabet edemedikleri için fiyatlara zam yapmak zorunda kalıyorlar. Bunun nedeni piyasanın düzenlenmemesi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yapacağı çalışma ile piyasayı fiyat noktasında düzenleyebilir ve yerli üretimin zarar görmesinin önüne geçebilir.”

Piyasanın düzenleme yoluna gidilmemesi durumunda fiyatların yükselebileceğine de dikkat çeken Ayhan Yüksel, “Bu durumda sanayi üretimimizin etkilenmemesi için fiyatların belli bir seviyede tutulması gerekecek. Bu nedenle eğer ithalat arttırılırsa o zaman da başka sorunlar beraberinde gelebilir. İthalatın fiyatları düşmesine bir çözüm olmadığını tarım sektöründen biliyoruz. Fiyatların düşmesi için ithalat yapıldı ama gıda enflasyonu düşmedi. Benzer bir sorunun bu alanda yaşanmaması için piyasada düzenleme yapılmasının önemli olduğunu belirtiyoruz” diye konuştu.

Sivas Divriği’de yeraltı demir üretiminin durdurulmasının nedeni olarak üretim maliyetlerinin ithal demir cevheri fiyatları gösterildiğini dile getiren Ayhan Yüksel, “Üretimin durdurulması sonucunda 220 maden işçisi işten çıkarıldı. Konunun bir de sosyal boyutu bulunuyor. İşçiler böyle bir mevsimde mağduriyet yaşıyorlar. İşsiz kalan aileler kış ortasında iş bulabilmek için başka yerlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Maden üretiminin olduğu yerler bu nedenden dolayı boşalıyor. Uzun vadede bu durumdan demir çelik sanayisi de etkilenecek” dedi.

Yeraltı madenciliğinin kamusal koruma ve destek mekanizmalarıyla sürdürülmesini Türkiye açısından çok önemli olduğunu ifade eden Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel, “Kritik ve stratejik olarak tanımlanan tüm madenler için, ithalat politikaları, gümrük düzenlemeleri ve ticaret mekanizmalarının yerli üretimi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılması gerekiyor. Maden üretimi de madenler kadar stratejik bir öneme sahip” diye konuştu.