Nuray Babacan bugünkü yazısında Kabine değişikliği olasılığının, her zaman iş yapan tartışmalardan olduğunu söyledi. Babacan'ın "Bu defa, konuya tersten bakanların argümanlarıyla yaklaştık. Bize mantıklı gelmedi değil" ifadeleri dikkat çekti.

Babacan, AKP'lilerin kabinede yapılacak değişiklikte pek de liyakatı dikkate almayacaklarını söyleyerek AKP'lilere göre ‘yeni acemi bakanlar’ın yerine zar zor da olsa bu işi iki yıldan beri öğrenmiş bakanların devam etmesinin daha doğru olduğunun altını çizdi.

"Zaman zaman siyasi kulislerde, kabine değişikliği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağına ilişkin bilgiler dolaşır, dolaştırılır." diyen Babacan Bütçe görüşmelerinin hemen ardından da aynı çaba içine girildiğini belirtti. Bunun meraklısının, daha çok bakanlık bürokrasisiyle, bakanıyla pek de iyi ilişkiler içinde olmayan bakan yardımcıları olduğunu söyledi.

KABİNE DEĞİŞİRSE NE DEĞİŞECEK?

Nuray Babacan AKP içinde konuya farklı bir açıdan bakanlar olduğunu belirterek "Kabine değişirse ne değişecek?" başlığı ile partililerin ilginç bakışlarını aktardı.

Kabine değişikliği ile ilgili AKP'de geçen "Hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda olur…" ifadelerine dikkat çeken Babacan'ın yazısının devamındaki dikkat çeken başlıklar şöyle:

'KABİNE DEĞİŞİRSE AYNI MEKANİZMA İŞLEYECEK'

“Kabinedeki isimler çoğunlukla teknokrat. Siyasi geçmişi olan isimler tercih edilmiyor. Bu atamalarda Erdoğan’a yakın isimler ve aile etkin oluyor. Liyakat veya başarı gibi kriterleri yok. Şimdi kabine değişirse aynı mekanizma işleyecek.

Dolayısıyla gelen isimler, başarı ve yeteneklerinden dolayı bakan seçilmeyecek. Bu kişilerin işi öğrenmeleri en az iki yıl demektir. Şimdi en kötü bakan bile yeni geleceklerden daha iyi durumda. Onları değiştirmenin daha başarılı bir bakanlık yaratmaya katkısı olmayacaksa, niye yapılsın ki…?”

Bu ilginç yorum, AKP’liler arasında "Çok doğru valla" sözleriyle de destekleniyor.

Konuya farklı açıdan bakanlar da var tabi. Seçime giderken, deneyimli, halkla bağ kurabilen, vatandaşın sorunları önceleyen, duayen isimlerden yapılacak bir kabinenin iş yapacağını düşünüyorlar. Onlara göre, bu siyaset yapma biçiminin tamamen değişmesi anlamına geliyor.

Parti içerisinde Cumhurbaşkanının genellikle dönem ortasında kabine değişikliğine gittiğini, bu nedenle seçim sürecini yönetmek için kabinede en az üç-beş ismin değişeceğini, bu yapılırken vatandaşla doğrudan ilgili bakanlıklara ve üst düzey bürokrasisiyle uyumsuz olanlara bakılacağını savunanlar var.

'BAKANIN EKİBİ DE EN AZ BAKAN KADAR ACEMİ...'

Kabineyle ilgili yaşanan tartışmaları ve ‘yetersizlik’ tartışmalarının kaynağı olarak yeni hükümet sistemini sorumlu tutanlar da bulunuyor. Onlara göre, eskiden bir bakan yanlış yapacak bile olsa, çevresindeki ‘deneyimli bürokratlar’ tarafından bilgilendirilerek hatalar önlenebiliyordu. İlgili konunun yeniden müzakere edilmesini sağlayabiliyordu. Şimdi bu kalitede üst düzey bürokrat kalmadığı, bakanın yanındaki ekibin de en az bakan kadar acemi olduğu yorumları yapılıyor.

Bakanlıklarda yaratılan bu zafiyetin, vatandaşın sorunlarına çözüm üretilmesinde yetersiz kalmasına, dolayısıyla tabanda tartışma yaratılmasına neden olduğu savunuluyor. “Alınan hatalı bir kararlar tüm sistemi bloke ediyor” yorumları yapılıyor.

'HİÇ KİMSENİN TAHMİN ETMEDİĞİ BİR ANDA...'

AKP kulislerinde, olası kabine değişikliğinde listeye girecek bakanlar totosu oynanırken, ‘bakan yardımcılarıyla sorun yaşayanlar, bakanlık çalışmaları direkt vatandaşa dokunanlarla ilgili şikayetler, milletvekilleri ve parti tabanıyla ilişkilerinde sorun olanlar, bakanlıkla ilgili kurumların yöneticileriyle sorun yaşayanlar, bakanlıkları bölünecek olanlar’ gibi öncelikler sıralanıyor.

Ancak kimse kabine değişikliğinin zamanıyla ilgili yorum yapamıyor. Söylenen tek şey; “Hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda olur…”