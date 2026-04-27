Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16. gününde, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Açlık grevindeki madenciler, 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istiyor.

Yürüyüş öncesi parkın etrafında yüzlerce polis konuşlanırken çok sayıda gözaltı aracı görüldü. Polis, maden işçilerini ablukaya aldı. Günlerdir aç olan madenciler, protesto için üstlerindeki kıyafeti de çıkardı.

Dün madencilerin "Vatanını seven yanımıza gelsin" çağrısı karşılık buldu. Alanda yoğun bir kalabalık görüldü. Öte yandan polis, hem işçilere hem de dayanışma için gelenlere müdahale etti.

Bağımsız-İş Maden Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu:

180 kilometre nasıl tek sıra yürüdüysek bugün de Bakanlığa yürüyeceğiz. Halkımız da görecek.

