Ankara'da hakları için günlerdir eylemde olan Doruk Madencilik İşçileri Bakanlığın dün yaptığı açıklamanın ardından direnişlerini sürdürmeye karar verdi. Bakanlığın açıklamasının "küçük bir adım" olduğunu belirten işçiler, tüm talepleri karşılanıncaya kadar direnişe devam edeceklerini belirtti.

13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için eyleme başlayan Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin 6. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki direnişlerini sürdürüyor.

Ücret ve tazminat hakları Bağımsız Maden İş öncülüğünde polis baskısı, hava koşulları ve gözaltılara rağmen kararlı duruşlarından geri adım atmayan işçiler, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile de duyurulan ödemelerin alacakların yalnızca bir kısmını kapsadığını belirtti.

"HEPSİNİ ALMADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Bağımsız Maden-İş tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık açıklaması için "Bu bir adımdır ama yıllara yayılan süreçte yaşadığımız hak gasplarının karşısında küçük bir adımdır. Biz bu yola tüm taleplerimizi tam olarak kazanmak için çıktık. Hepsini almadan Ankara'dan ayrılmayacağımızı söyledik. Şimdi bu sözümüz her zamankinden daha çok geçerlidir. Bu kritik anda hiçbir manipülasyona kapılmamanın ve direnişle ilgili gelişmelere dair sendikamızı referans almanın önemini tüm kamuoyuna hatırlatırız" denildi.

TALEPLER BAKANLIĞA DA İLETİLDİ

Sendika açıklamasına göre, dün Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay ile davetleri üzerine bir görüşme yapıldı. Burada işçilerin talepleri bir kez daha iletildi:

- Aylarca ödenmeyen eksik ücretlerin tam olarak yatırılması

- ⁠İşten haklı sebeple ayrılan işçilerin tazminatlarının yatırılması

- ⁠TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi

- ⁠Emekli olmuş ancak tazminatları yatırılmamış işçilerin haklarının ödenmesi

- ⁠Sendikamıza üye olduğu için işten çıkarılan 7 işçinin işe iadesi

- ⁠Sistematik hale getirilmiş zorunlu ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması ve bugüne kadar zorunlu ücretsiz izinde geçirilen sürenin geriye dönük ücretlerinin yatırılması ve aynı döneme ait sigortaların tamamlanması

- ⁠İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması