YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Davutoğlu'nun geçinemediğini anlattığı bu sözlerinin kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından, Gelecek Partisi'nin kurumsal ‘X’ hesabından "Gururla söylüyoruz: Geçinemiyoruz!" paylaşımı yapılmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında, eski bir Başbakan olarak temsil yükümlülükleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını belirttiği sözlerine gelen tepkilere cevap verirken, eski partisi AKP’ye sitemlerde de bulundu. Ahmet Davutoğlu’nun konuşması sırasında bir ara oldukça duygusallaştığı da dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde şahsına yönelik "Epstein dosyası" üzerinden yapılan saldırılara ve eski partisi AKP içinden gelen sessizliğe isyan eden Davutoğlu, bu süreçte yalnız bırakıldığını ifade etti. Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker’in kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Davutoğlu, AKP içinden sadece bir kişinin kendisini aradığını belirtti.

Yaşadığı süreci Hz. Muhammed’in Taif’te taşlanması olayına benzeten Davutoğlu, "Bizi birer birer terk ediyorlar diye ellerine kına yakanlar bilsin ki, biz zor seferlerin peşindeyiz. Ne Epstein dosyası ne de trol baskıları beni yıldıramaz" dedi.

Konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşayan Davutoğlu, gençlere hitaben vasiyetini açıkladı. Vefatı halinde cenaze töreninde "riyakâr siyaset erbabını" görmek istemediğini belirten Davutoğlu, vasiyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Tabutum o camiye geldiğinde, asla bu riyakâr siyaset erbabını oraya yaklaştırmayacaksınız. Benim tabutumu Filistinli, Arakanlı, Somalili, Boşnak, Kosovalı, Doğu Türkistanlı, Kırımlı, Azeri ve Kerküklü gençler omuzlasın. Onlar 'Biz bu adamı hayır bilirdik' desinler, beni vuslat yerine onlar götürsün. Beni ahlaksızlıkla itham edip kapalı kapılar ardında selam verenleri cenazemde görmek istemiyorum."

Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasının bu bölümleri iktidar ve saray kulislerinde yankılanırken, AKP içinden arayan ve teselli eden ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlıktan aldığı Ahmet Davutoğlu’na öfke ve kızgınlığının hâlâ devam ettiğini hatırlatan AKP’liler, “acaba bu cesur yürek kim”in peşine düştü. YENİÇAĞ’ın, Gelecek Partisi içinde Ahmet Davutoğlu’na çok yakın kaynaklardan öğrenip teyit ettirdiği bilgiye göre; “Ahmet Davutoğlu’nu sıkıntılı döneminde arayan eski Merkez Bankası Başkanı ve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal.”

Gelecek Partisi kaynakları, Davutoğlu’nu arayan AKP’linin Naci Ağbal olduğunu doğrularken, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi