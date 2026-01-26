Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Yakın zamanda ameliyat olan ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yaşadığı mağduriyete memleketi Maçka’dan tepki yükseldi.

Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu’nun yürüyüşüne Murat Çalık’ın ailesi, yakınları, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, belediye meclis üyeleri çok sayıda partili ve Maçkalılar katıldı, ‘Murat Çalık’a adalet’ için tek ses oldu.

Murat Çalık’ın bir an önce serbest bırakılarak tutuksuz yargılanması ve insani koşullar altında tedavi altına alınması için yapılan yürüyüşte, “Murat Çalık serbest bırakılsın, Murat Çalık için adalet” sloganları atıldı.

MURAT ÇALIK’A YAŞATILAN ZULMÜ BU MİLLET UNUTMAYACAK

Burada yapılan açıklamalarda, “Hırsızlara, canilere, tacizcilere af çıkarılırken, suçu kesinleşmemiş ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele elen Murat Çalık’a yapılan zulüm insanlık dışıdır, vicdanları sızlatmaktadır. Murat Çalık’a yapılan zulmü bu millet unutmayacak, unutturmayacak” denildi.

İki kez kanser atlatan ve cezaevi koşullarında ölümle burun buruna gelen tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık’ın için Maçka’dan yükselen çığlık vicdanları yaraladı.