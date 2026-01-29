AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Özcan, toplantıda ilginç açıklamalara imza atmıştı.

Özcan, milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmaya çalıştığı bu dönemde milletvekili maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini söylemesi Türkiye gündemine oturmuştu.

'BAZI CÜMLELERİM CIMBIZLANDI'

Gündemde büyük yer edinen söylemlere dair Gazete Pano’ya konuşan Mestan Özcan, iyi niyetli değerlendirmelerinin, konuşmanın bağlamından koparılarak servis edildiğini söyledi.

Özcan, "Burada asıl vurgulanan husus şudur: Milletvekilinin aldığı maaşı “yüksek” bulan bir bakış açısına cevaben, halkla sürekli temas hâlinde olan, toplumun her kesimiyle birebir ilişki kuran bir milletvekilinin; görevinin doğal bir gereği olarak, milletvekili olmayan bir vatandaşa kıyasla daha fazla harcama yapmak durumunda kalmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bazı cümlelerinin cımbızlanarak alındığını söyleyen Özcan, “Ne var ki konuşmadan bazı cümlelerin cımbızlanarak alınması, bütününden koparılması ve toplantının genel atmosferi göz ardı edilerek yapılan yorumlar, söylenenlerin anlamını tamamen değiştirmiştir. Özellikle yapılan açıklamanın, bir milletvekilinin maaşını yetersiz bulduğu şeklinde yorumlanması doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Burada asıl vurgulanan husus şudur: Milletvekilinin aldığı maaşı “yüksek” bulan bir bakış açısına cevaben, halkla sürekli temas hâlinde olan, toplumun her kesimiyle birebir ilişki kuran bir milletvekilinin; görevinin doğal bir gereği olarak, milletvekili olmayan bir vatandaşa kıyasla daha fazla harcama yapmak durumunda kalmasıdır” dedi.

'DOĞRUYU SÖYLEDİK, NEYSE O'

Özcan, konuşmasının haberini yapan gazetecinin daha önce vekil maaşına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı hesabı da paylaştı. Özcan, "Bu kardeşimiz fazla maaş aldığımız iddiası ile bize sorular sordu. Bizler de samimi bir ortamda samimi cevap verdik. Doğruyu söyledik. Neyse o." şeklinde konuştu.