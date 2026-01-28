AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özcan, burada şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Özcan, milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin açlık sınırının altında maaşlarla hayatta kalmaya çalıştığı bu dönemde milletvekili maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini ifade etti.

"GEL DE BUNLARLA İDARE ET"

Maaşların yetmediğini ve harcanan paranın çok daha fazla olduğunu belirten Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap” sözlerini sarf etti.

500 BİN LİRA YETMİYOR MU?

"500 bin lira yetmiyor mu?" sorusuna Özcan, "Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum” dedi.

"HİÇ BELEŞ UÇAK YOK"

Özcan, arabasını ve mazotunu devletin karşılamadığını, uçaklara "beleş" binemediğini, çok basit bir indirim uygulandığını ifade etti.

Özcan, "Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor.

Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu” sözlerini sarf etti.

"MECLİS'TEKİ YEMEKLERİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ZAMLI YİYORUZ"

Meclis'in ucuz lokantası hakkında da konuşan Özcan, gelen tepkiler sonucu Meclis'te yemeklere zam yapıldığını söyleyerek yaşadığı duruma isyan etti.

Özcan, "Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum” dedi.

"ARAMIZDA PARA TOPLATALIM VEKİLİM"

Özcan'ın açıklamaları sonrası bir basın mensubu, "Aramızda yardım toplayalım vekilim o zaman" diyerek Özcan'ı tiye aldı.