Ünlü rapçi Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla turne programında anlamlı bir karar aldı. Sanatçı, üç şehirde vereceği konserlerin gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Lvbel C5, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Şubat’ta Zonguldak, 6 Şubat’ta Samsun ve 8 Şubat’ta Trabzon’da düzenlenecek konserlerden elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesine aktarılacağını duyurdu.

Paylaşımında “11 il, tek bir acı” ifadesine yer veren sanatçı, 6 Şubat’ta hayatını kaybedenleri andı. Lvbel C5, “Unutmadık, unutmayacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz” sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Lvbel C5'in paylaşımı şu şekilde:

"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek…

6 Şubat gecesi; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu.

Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü…

Biz ise o günden beri aynı duayla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz.

Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.

5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon Lvbel C5 konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır."

Unutmadık… Unutmayacağız…

Birlikte güçlüyüz. Birlikte iyileşeceğiz.