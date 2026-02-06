Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü belli oldu.

İLHAN PALUT KONYASPOR'A GERİ DÖNÜYOR

Sezona Recep Uçar ile başlayan ve ardından Çağdaş Atan'a takımı emanet eden Konyaspor yönetimi alınan kötü saha sonuçları nedeniyle bir kez daha teknik direktörlük değişikliğine giderek camianın yakından tanıdığı bir isim olan İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten beklenen açıklama geldi ve İlhan Palut'un 6 Şubat Cuma günü resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır.

Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

2021-2022 SEZONUNDA BAŞARILI BİR DÖNEM GEÇİRMİŞTİ

Konyaspor'da daha önce 2021-2023 yılları arasında görev yapan İlhan Palut, özellikle 2021-2022 sezonunda ligi 3. sırada tamamlayarak önemli bir başarılı elde etmişti.