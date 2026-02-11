İYİ Parti Gençlik Kolları yapılanmasında son aşamaya gelindi.

İYİ Parti'nin Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri X hesabından paylaştı.

Fatih Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

KAMUOYUNA DUYURU

Kongre sürecimizin tamamlanmasının ardından, Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda yürütülen yeni ve güçlü Gençlik Kolları yapılanması çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. Bu kapsamda, partimiz bünyesinde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı sistemine geçilmesi kararlaştırılmış; öncelikle mevcut yapılanmanın lağvedilmesi, daha sonra ise Gençlik Kolları Genel Başkanının ilanı süreci başlatılmıştır.

'İYİ GENÇLİK, GÜNÜ KURTARAN DEĞİL GELECEĞİ KURAN'

Bahsi geçen atama sonrasında ilk olarak merkez teşkilatının daha sonra ise il ve ilçe teşkilatlarının yapılanması hususu da harici bir Yönetmelik doğrultusunda planlanacaktır. Bu süreçte İYİ Gençlik, kurumsal kimliği ve logosu yenilenmiş, hızlı, dinamik ve sahada etkisi yüksek bir yapı olarak yeniden inşa edilecektir.

İYİ Gençlik, günü kurtaran değil geleceği kuran; sadece eleştiren değil sorumluluk alan; sadece izleyen değil sahada mücadele eden bir anlayışla yoluna devam edecektir. Partimizin en çok çalışan, en çok sahada olan, Genel Başkanımızın ortaya koyduğu kararlı mücadeleye omuz veren öncü gücü olma iddiasını taşımaktadır. Bu sürece bugüne kadar emek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; yeni dönemin partimiz, gençliğimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Fatih KOCA Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı