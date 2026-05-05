Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirmek üzere bu hafta Washington’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Ziyarete ilişkin detayları paylaşan Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin, seyahatin bu hafta içinde gerçekleşeceğini ancak kesin tarihin netleşmesini beklediklerini belirtti. Alckmin, iki lider arasındaki diyalogdan umutlu olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaretin, Lula ile Trump arasındaki önceki görüşmelerde yakalanan 'iyi kimyayı' daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu yakınlaşma, her iki büyük ülkenin ve demokrasinin ortak çıkarına olacaktır."

ASEAN SONRASI İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Lula ve Trump, en son 26 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi marjında bir araya gelmiş ve görüşme uluslararası kamuoyunda "olumlu" olarak nitelendirilmişti. Washington’da gerçekleşecek bu yeni buluşmanın; ticaret, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.