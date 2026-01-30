Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan’ın, hastanede temizlik görevlisi kadrosunda bulunmasına rağmen masa başı görevde çalıştırılan AKP ilçe başkan yardımcısı olan personeli asli görevine döndürmek istemesi sonrası İl Sağlık Müdürü tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle istifa ederek kenti terk ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, uzun süredir hastanede temizlik personeli statüsünde görev yapan ancak fiilen masa başı işlerde çalıştırılan personelin asli görevlerine dönmesini isteyen Başhekim Artan, bu karar doğrultusunda tüm birimlere talimat verdi.

Bu kapsamda asli görevine döndürülmek istenen personellerden birinin, AKP ilçe başkan yardımcısı olduğunu öne sürerek temizlik işi yapmayı reddettiği belirtildi.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan

‘BENİM BAŞIMI AĞRITMA’

Aynı gün akşam saatlerinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk’in, Başhekim Artan’ı telefonla aradığı ve söz konusu personelin yeniden eski görevine iade edilmesini istediği ileri sürüldü. Görüşmede İl Sağlık Müdürü’nün, “Sana emrediyorum, görevine geri ver” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

'AKSİ HALDE İSTİFANI VER YOKSA...'

Başhekim Artan’ın bu talebi kabul etmemesi üzerine İl Sağlık Müdürü’nün, “Aksi halde istifanı ver, yoksa oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün” şeklinde tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Artan tehditler nedeniyle can güvenliğinden endişe eden Başhekim Artan’ın görevinden istifa ettiği ve Şanlıurfa’yı terk ettiği iddia edilirken, olay liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BAŞHEKİM BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Meriç Artan, asli görevi temizlik personeli olan AKP İlçe Başkan Yardımcısı'na görevini yapmasını tebliğ ettikten sonra başına gelenleri şu şekilde anlattı:

Ben Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi

Uzm.Dr.Meriç ARTAN

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinde görevli olan ve kadrosu temizlik personeli olan ve yılardır masa başı görevlerde çalıştırılan tün personellerin asli görevlerine geçmeleri için tebliğ de bulunulmuş tarafına tebliğ yapılan tüm personeller asli görevleri olan temizlik görevine geçmiş son olarak da Halil Bulmen isimli personelin hastanenin temizlik ihtiyaçları dolayısıyla asli görevleri olan temizlik görevlerine geçmeleri gerektiğini kendilerine tebliğ etmemiz üzerine;

Ak Parti ilçe Başkan Yardımcısı olan Halil Bulmen isimli personel ben ak parti İlçe Başkan Yardımcısıyım, ben temizlik yapmıyorum, bana temizlik yaptıramazsınız dedi.

Aynı gün akşam saatlerinde Şanlıurfa il Sağlık Müdürü olan Erhan Berk tarafından aranarak bu adam Ak Parti llçe Başkan Yardımcisi sana emrediyorum görevine geri ver, sen bunun Ak Partili olduğunu bilmiyor musun, benim başımı ağrıtma şeklinde söylemlerde bulundu. Bunun üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk' e yanlış birşey yapmadığımı, parti ve etnik köken farketmeksizin tüm personellere eşit davrandığımı söyledim.

Bu personeli görevine geri iade edemem, edersem hastaneyi yönetemeyeceğimi ve tün personelin kendilerine karşı adil davranılmadığı için baş kaldıracağını iletmem üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk şahsıma karşı görevine iade etmiyorsan, istifanı ver vermezsen ben oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün şeklinde söylemlerde bulunmuş, ben de şahsına karşı eğer bir temizlik görevlisini asli görevi ve işi olan temizlik kadrosuna iade ettiğim için istifam isteniyorsa ben bu istifamı vermiyorum şeklinde kendisine ilettim bunun üzerine şahsıma karşı yine mobbing ve tehdit içerikli söylemlerde bulunuldu.

Olayların mobbing ve tehdit şiddetinin artması dolayısıyla can güvenliğimden endişe ettiğim için ben de istifamı verip şu aşamada ilçeden ayrılmış bulunmaktayım ayrıca yaşanan olayın devlet büyüklerimize ve tüm siyasi camiaya çarpıtılarak aktarıldığı bilgisini almaktayım kamuoyuna duyurulur

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi

Uzm.Dr.Meriç ARTAN