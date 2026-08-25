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Transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Son olarak Ernest Poku ve Fabio Miretti transferlerinde artık mutlu sona yaklaşan siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Joe Willock ile ilgili de sürecin yeniden hareketlenebileceği iddia edildi.

JOE WILLOCK ITALIANO İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

A Spor'dan Efecan Öztaş'ın aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Italiano'nun Vlahovic ile birlikte kadrosunda görmeyi en çok istediği isim olan Joe Willock, İtalyan teknik adamla görüşme gerçekleştirdikten sonra kulübü Newcastle United'a rest çekti.

Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne ilettiği edilen 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun bonservisinde kolaylık sağlanmasını talep ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce yapılan görüşmelerde Beşiktaş'ın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtilirken bu önerinin Newcastle United tarafından reddedildiği kaydedildi. Ancak son yaşanan gelişmeden sonra Joe Willock transferiyle alaklı Newcastle United'ın bonservis beklentisi konusunda indirime gidebileceği belirtiliyor.

SEZONUN İLK MAÇINDA LIVERPOOL AĞLARINI SARSTI

İngiltere Premier Lig açılış haftasında evinde Liverpool ile 2-2 berabere kalan Newcastle United'da oyuna girdikten 1 dakika sonra ağları havalandıran Joe Willock takımını 2-1 öne geçirmişti.