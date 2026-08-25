ABD tarafından alınan tahvil kararı ve son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar vermişti. Bu karara altın cephesi pozitif tepki vermişti.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı)
Ons ve gram altında tarihi zirvelerin test edildiği günde, sabah saatlerindeki düşüş eğilimi yerini yeniden pozitif seyre bıraktı. Kapalıçarşı'da ibre yeşile döndü. İşte piyasalarda son durum...Süleyman Çay
Ons altın 3 aylık zirvesine gelirken, gram altın cephesi de 5 aylık tarihi zirvesini test etti. Bugün ise güne hafif düşüşle başlayan altın cephesi akşamı olumlu şekilde karşıladı.
Yüzde 1,96 seviyelerine kadar gerileyen gram altın akşam saatleri itibarıyla kayıp yüzde 0,6 seviyelerine kadar geriledi. Gram altın TL 7 bin 180 TL seviyelerinde akşam saatlerinde işlem görüyor.
Milyonlarca kişi ise Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki akşam hareketliliğini merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altın tarafında akşam saatlerinde Kapalıçarşı fiyatlarında pozitif seyre döndüğü görüldü.
Gram altın TL cephesi Kapalıçarşı’da 7 bin 185 TL satış fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Yükseliş ise yüzde 0,04 oldu.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları şu şekilde oldu;
1. Gram Altın
Alış Fiyatı: 7.095,30 TL
Satış Fiyatı: 7.185,38 TL (Değişim: +%0.04)
Gün İçi Düşük: 7.120,41 TL
Gün İçi Yüksek: 7.256,66 TL
Kapanış: 7.182,53 TL
2. Çeyrek Altın
Alış Fiyatı: 11.588,00 TL
Satış Fiyatı: 11.722,00 TL (Değişim: +%0.03)
Gün İçi Düşük: 11.617,00 TL
Gün İçi Yüksek: 11.839,00 TL
Kapanış: 11.718,00 TL
3. Yarım Altın
Alış Fiyatı: 23.211,00 TL
Satış Fiyatı: 23.438,00 TL (Değişim: +%0.04)
Gün İçi Düşük: 23.226,00 TL
Gün İçi Yüksek: 23.670,00 TL
Kapanış: 23.428,00 TL
4. Tam Altın
Alış Fiyatı: 46.102,00 TL
Satış Fiyatı: 46.703,00 TL (Değişim: +%0.04)
Gün İçi Düşük: 46.281,00 TL
Gün İçi Yüksek: 47.167,00 TL
Kapanış: 46.685,00 TL
5. Gremse Altın
Alış Fiyatı: 114.808,00 TL
Satış Fiyatı: 116.364,00 TL (Değişim: +%0.04)
Gün İçi Düşük: 115.313,00 TL
Gün İçi Yüksek: 117.518,00 TL
Kapanış: 116.318,00 TL
6. Has Altın
Alış Fiyatı: 7.131,00 TL
Satış Fiyatı: 7.171,09 TL (Değişim: +%0.04)
Gün İçi Düşük: 7.105,64 TL
Gün İçi Yüksek: 7.242,18 TL
Kapanış: 7.168,19 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.