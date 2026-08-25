Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı)

Ons ve gram altında tarihi zirvelerin test edildiği günde, sabah saatlerindeki düşüş eğilimi yerini yeniden pozitif seyre bıraktı. Kapalıçarşı'da ibre yeşile döndü. İşte piyasalarda son durum...

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 1

ABD tarafından alınan tahvil kararı ve son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar vermişti. Bu karara altın cephesi pozitif tepki vermişti.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 2

Ons altın 3 aylık zirvesine gelirken, gram altın cephesi de 5 aylık tarihi zirvesini test etti. Bugün ise güne hafif düşüşle başlayan altın cephesi akşamı olumlu şekilde karşıladı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 3

Yüzde 1,96 seviyelerine kadar gerileyen gram altın akşam saatleri itibarıyla kayıp yüzde 0,6 seviyelerine kadar geriledi. Gram altın TL 7 bin 180 TL seviyelerinde akşam saatlerinde işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 4

Milyonlarca kişi ise Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki akşam hareketliliğini merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altın tarafında akşam saatlerinde Kapalıçarşı fiyatlarında pozitif seyre döndüğü görüldü.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 5

Gram altın TL cephesi Kapalıçarşı’da 7 bin 185 TL satış fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Yükseliş ise yüzde 0,04 oldu.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 6

Kapalıçarşı’da altın fiyatları şu şekilde oldu;

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 7

1. Gram Altın

Alış Fiyatı: 7.095,30 TL

Satış Fiyatı: 7.185,38 TL (Değişim: +%0.04)

Gün İçi Düşük: 7.120,41 TL

Gün İçi Yüksek: 7.256,66 TL

Kapanış: 7.182,53 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 8

2. Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 11.588,00 TL

Satış Fiyatı: 11.722,00 TL (Değişim: +%0.03)

Gün İçi Düşük: 11.617,00 TL

Gün İçi Yüksek: 11.839,00 TL

Kapanış: 11.718,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 9

3. Yarım Altın

Alış Fiyatı: 23.211,00 TL

Satış Fiyatı: 23.438,00 TL (Değişim: +%0.04)

Gün İçi Düşük: 23.226,00 TL

Gün İçi Yüksek: 23.670,00 TL

Kapanış: 23.428,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 10

4. Tam Altın

Alış Fiyatı: 46.102,00 TL

Satış Fiyatı: 46.703,00 TL (Değişim: +%0.04)

Gün İçi Düşük: 46.281,00 TL

Gün İçi Yüksek: 47.167,00 TL

Kapanış: 46.685,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 11

5. Gremse Altın

Alış Fiyatı: 114.808,00 TL

Satış Fiyatı: 116.364,00 TL (Değişim: +%0.04)

Gün İçi Düşük: 115.313,00 TL

Gün İçi Yüksek: 117.518,00 TL

Kapanış: 116.318,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 12

6. Has Altın

Alış Fiyatı: 7.131,00 TL

Satış Fiyatı: 7.171,09 TL (Değişim: +%0.04)

Gün İçi Düşük: 7.105,64 TL

Gün İçi Yüksek: 7.242,18 TL

Kapanış: 7.168,19 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 13

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(25 Ağustos Salı) - Resim: 14
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