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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sağlık kontrolü için gittiği hastanede anjiyo oldu.

Hafta sonunu Bodrum’da geçiren Adalı’nın, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye başvurduğu belirtildi.

TEDBİR AMAÇLI ANJİYO OLDU

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya tedbir amaçlı anjiyo işlemi uygulandı.

Adalı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR

Tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Serdal Adalı’nın taburcu edildiği ve evinde istirahate çekildiği bildirildi.