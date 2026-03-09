Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park’ta yapılan düzenlemeler nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe teşekkür etti.

Dernek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Galatasaray’ın engelli taraftarlar için yapılan iyileştirmelerde önemli bir adım attığını belirtti.

'BEKLENTİLERİMİZİ AŞTI'

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği paylaşımında, “Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı.” dedi.

Açıklamada ayrıca organizasyon sürecindeki iş birliğine dikkat çekilerek, “Galatasaray, Liverpool ve UEFA’ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

DEV MAÇ RAMS PARK’TA

Galatasaray ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Büyük heyecana sahne olacak mücadele RAMS Park’ta saat 20.45'te oynanacak.