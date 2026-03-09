Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Spor Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım...

TFF 2. Lig’de şampiyonluk maçında saha adeta karıştı. Maçın sonucu kadar sahadaki olaylar da gündemin merkezine oturdu. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında ağırladığı Bursaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 2

Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tek gol, 19. dakikada geldi. Muş Spor oyuncusu Oğuzhan Açıl’ın ters vuruşu sonucu top kendi kalesine giderek Bursaspor’u 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 3

Maçın geri kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca mücadele konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 4

Karşılaşmada Muş Spor’dan Oğuzhan Açıl, Bursaspor’dan ise Soner Aydoğdu, Rahmetullah Berişbek, Hakkı Türker, Musa Çağıran ve Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 5

Maçtan çok tribün olayları gündeme geldi. Ev sahibi takımın taraftarlarının attığı taş ve yabancı maddeler nedeniyle birçok Bursasporlu taraftar yaralandı. Bursaspor’un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, atılan taş ve cisimler sebebiyle yaralanan taraftarlara yer verildi.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 6

Öte yandan, Muşsporlu Bilal Budak, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bursasporlu futbolculara saldırma girişiminde bulundu. Bursasporlu Hakkı Türker, araya girerek Budak’ın saldırısını önledi.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 7

Enes Çelik'ten Açıklama
Maçın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 8

Başkan Çelik açıklamasında, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun. Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş'ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 9

Bursaspor, daha sonra sosyal medya hesabından, "Siz taş atın, biz gol atıp şampiyon olacağız!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 10


Bursaspor, aldığı galibiyetle zirvede farkı açtı. Yeşil-beyazlı ekip puanını 63’e yükseltti.

Şampiyonluk maçında futbol sahası karıştı: Türkiye'nin efsanesi adım adım... - Resim: 11

Bursaspor, bir sonraki maçında en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 6 puan fark var.

Kaynak: Spor Servisi
