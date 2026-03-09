Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, doğuda kar yağışı ve çığ riski, batıda ise kuvvetli rüzgarın etkisi altına giriyor. İç kesimlerdeki sis ve buzlanma ise ulaşımı zorlaştırabilir.

​DOĞU’DA BEYAZ ÖRTÜ, BATI’DA SERT RÜZGAR

​Yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

​EGE VE MARMARA’DA ULAŞIM AKSAYABİLİR

​Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

​HAYATİ UYARILAR: ÇIĞ VE BUZLANMA RİSKİ

​Meteoroloji, özellikle iki kritik noktaya dikkat çekerek "turuncu" ve "sarı" alarm seviyesinde uyarılarda bulundu.

​Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının etkisiyle yaşanabilecek ani kar erimelerine karşı dikkatli olunmalı.

​Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara başta olmak üzere iç kesimlerde ise görüş mesafesini düşüren pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu