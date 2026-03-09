Kredi kartı kullanan herkesin yaptığı 5 hata: Çok can yakıyor

NAKİT AVANS "MASUM" BİR BORÇ DEĞİL

Acil nakit ihtiyaçlarında kredi kartından nakit çekmek, normal bir alışveriş harcaması gibi algılanıyor. Ancak nakit avans işlemlerinde faiz, alışverişte olduğu gibi hesap kesim tarihinden itibaren değil, paranın çekildiği andan itibaren işlemeye başlıyor.