Kredi kartı kullanan herkesin yaptığı 5 hata: Çok can yakıyor

ASGARİ ÖDEME BORCU BİTİRMİYOR
Kullanıcılar arasında en yaygın hataların başında, asgari tutarı ödemenin borcu kontrol altında tuttuğu düşüncesi geliyor. Oysa asgari ödeme, sadece kartın kullanıma kapanmasını ve yasal takibi engelliyor.
Geriye kalan borç miktarına günlük olarak işletilen akdi faiz, borcun katlanarak büyümesine neden oluyor. Finans uzmanları, borcun tamamı ödenmediği sürece ana paradan çok faizin ödendiğine dikkat çekiyor.
LİMİT ARTIRMAK "RİSK" DEĞİL, "GÜVEN" GÖSTERGESİ
Pek çok tüketici, kredi kartı limitini yükseltmenin kredi notunu düşüreceği endişesiyle bankaların limit artırım taleplerini reddediyor. Ancak gerçek tam tersi: Kredi notu hesaplanırken kullanılan "Kredi Kullanım Oranı", toplam limitin ne kadarının harcandığına bakıyor.
Harcama alışkanlığı değişmeden limitin artması, kullanım oranını düşürerek bankalar nezdinde "limitini yönetebilen güvenilir kullanıcı" imajını güçlendiriyor.
ESKİ KARTLARI KAPATMAK NOTUNUZU DÜŞÜREBİLİR
"Kullanmadığım kartı kapatayım, borçtan kurtulayım" düşüncesi stratejik bir hata olabilir. Kredi notu belirlenirken finansal geçmişin uzunluğu (kredi yaşı) kritik bir rol oynuyor.
Çok eski bir kartın kapatılması, kullanıcının finansal geçmiş süresini kısaltarak kredi notunun aniden düşmesine sebebiyet verebiliyor. Uzmanlar, aidatsız eski kartların açık tutulmasını tavsiye ediyor.
NAKİT AVANS "MASUM" BİR BORÇ DEĞİL
Acil nakit ihtiyaçlarında kredi kartından nakit çekmek, normal bir alışveriş harcaması gibi algılanıyor. Ancak nakit avans işlemlerinde faiz, alışverişte olduğu gibi hesap kesim tarihinden itibaren değil, paranın çekildiği andan itibaren işlemeye başlıyor.
Ayrıca bu işlem için uygulanan faiz oranları ve ek komisyonlar, maliyeti alışveriş harcamalarına oranla çok daha yukarı çekiyor.
SON ÖDEME TARİHİ" TEK KRİTER DEĞİL
Borcu sadece son gününde ödemek, teknik olarak bir sorun yaratmasa da banka algoritmaları için yeterli olmayabiliyor. Özellikle limitin tamamına yakınının harcanıp sürekli son gün asgari tutarın yatırılması, sistemlerde "finansal darboğaz" sinyali olarak algılanabiliyor. Borcun hesap kesim tarihinden hemen sonra kapatılması, finansal itibar yönetimi açısından en sağlıklı yöntem olarak öne çıkıyor.