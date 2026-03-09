Yeniçağ Gazetesi
09 Mart 2026 Pazartesi
ABD'nin kâbusu olacak kuş: Sınırlara girip casus gibi keşif yapıyor

ABD’nin kâbusu olacak kuş: Sınırlara girip casus gibi keşif yapıyor

ABD ile Çin arasındaki teknolojik ve askeri rekabet başka bir boyuta evrildi. Çin ordusu, askeri keşif, gözetleme ve istihbarat toplama gibi görevlerde yer vereceü, kuş görünümlü "Little Falcon" adlı bir dron keşfetti.

ABD ile Çin arasındaki askeri rekabet adeta dünya sınırlarını zorluyor. İki büyük güç, diğer ülkeleri kıskandıracak teknolojik gelişmelere imza atıyor.

Çin ordusunun yaptığı kuş görünümlü yeni nesil dron sistemi, hem askeri hem de istihbarat amaçlı kullanım potansiyeli sebebiyle göz kamaştırıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri tarafından kullanılan ve "Little Falcon" (Küçük Şahin) ismi verilen biyomimetik dronun kuş formunda tasarlandığı ifade edildi. Kuş şeklindeki yapısı nedeniyle doğal bir kuş gibi uçabilen dronun özellikle keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Geliştirilen sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri de sadece uçuş mekanikleri olarak değil, aynı zamanda çok yönlü kullanım kapasitesi. Uzmanların gerçekleştirdiği değerlendirmelere göre, "Little Falcon" isimli dron askeri keşif görevlerinin yanında çevresel gözlem, istihbarat toplama ve farklı gözetleme operasyonlarında da kullanılabilecek.

Kuş görünümüne sahip olması sebebiyle radar ve görsel tespit sistemlerinden daha kolay gizlenebileceği aktarılan dronun, modern savaş teknolojilerinde yeni bir aşamayı temsil edebileceği söyleniyor.

ABD ile Çin arasında teknoloji ve savunma alanındaki rekabet devam ederken, biyomimetik dron sistemlerinin gelecekte savaş alanında önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor.

