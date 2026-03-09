Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Galatasaray’ın Form Durumu

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray hem ligde hem de Avrupa’da güçlü bir performans sergiliyor. Hücum hattında özellikle Victor Osimhen takımın en önemli gol silahı konumunda. Fizik gücü, hız ve bitiriciliğiyle rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturuyor.