İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, 2024 Haziran'da göreve getirilen 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Liverpool, Arne Slot yönetimindeki ilk sezonunda 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli başarı elde etti. 2024-25'te İngiltere Lig Kupası'nda final oynayan Merseyside temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

İngiltere ekibi, 2025-26 sezonunda beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. bitiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.

