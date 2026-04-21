Liverpool cephesinde yeni sezon planlaması şekillenmeye başladı.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre; Arne Slot’un gelecek sezon da takımın teknik direktörü olarak görevine devam etmesi bekleniyor.

KULÜPTE GÜVEN ORTAMI

Haberlere göre; Liverpool yönetimi, Slot’un ilk dönem performansından memnun kaldı.

Takım içindeki disiplin yapısı, oyun anlayışı ve sezon boyunca verilen reaksiyonların kulüp yönetiminde olumlu karşılık bulduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alma yolunda son aşamaya yaklaşması da karar sürecinde önemli rol oynadı.

Kulübün önümüzdeki sezon da Avrupa’nın en büyük sahnesinde yer alma olasılığı teknik heyete olan güveni artırdı.

YENİ SEZON PLANLAMASI BAŞLADI

Yönetimin, Slot ile birlikte yaz transfer dönemine yönelik hazırlıklara başladığı ifade ediliyor.

Kadro yapılanması, ayrılacak oyuncular ve yeni takviyeler konusunda teknik direktörün görüşlerinin belirleyici olması bekleniyor.