Evlenecek gençlere 250 bin liraya kadar kredi desteği: Başvuru şartları güncellendi
Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik sağlanan kredi desteğinin güncel tutarlarını ve başvuru şartlarını açıkladı.Derleyen: Züleyha Öncü
Yazılı açıklama yapan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’nun, Türkiye’nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlattı.
Projenin 81 ilde uygulandığını belirten Göktaş, gençlerin başvurularını fonun resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebildiğini ifade etti.
KREDİ TUTARI VE ŞARTLAR GÜNCELLENDİ
Göktaş, ocak ayında yapılan düzenlemeyle kredi tutarlarının artırıldığını belirterek, “Başvuru yapan çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde ise 200 bin lira destek sağlıyoruz.” dedi.
Sağlanan kredinin 48 ay vadeli olduğunu ve ilk 2 yıl geri ödeme alınmadığını kaydeden Göktaş, gelir şartında da güncellemeye gidildiğini belirtti.
Buna göre, başvuru için aranan gelir kriteri son 6 ay ortalamasına göre asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.
ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE EK KOLAYLIK
Bakan Göktaş, destekten yararlanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları halinde geri ödeme sürecinde de kolaylık sağlandığını ifade etti.
Buna göre, 48 ay içinde doğan her çocuk için geri ödemeler 12 ay erteleniyor.
Bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftin 9 bin 310 çocuğu olduğunu aktaran Göktaş, uygulamanın somut sonuçlar verdiğini vurguladı.
BAŞVURULAR 244 BİNİ AŞTI
Fonun 2024’te pilot illerde başlatıldığını, 2025 itibarıyla tüm Türkiye’ye yayıldığını belirten Göktaş, toplam başvuru sayısının 244 bin 475’e ulaştığını açıkladı.
Bu ay 4 bin 35 gence 935,4 milyon lira ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, bugüne kadar 140 bin 758 gence toplam 11 milyar 669 milyon lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.
Göktaş ayrıca, maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle 175 bin 948 gence destek verildiğini sözlerine ekledi.