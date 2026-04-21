ASKERİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara’nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı. Olayın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PERSONELDE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MSB tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Açıklama, kazanın ardından kamuoyunda oluşabilecek endişeleri giderdi.

KAZA NEDENİ İNCELEME SONRASI NETLEŞECEK

Kazanın nedenine ilişkin teknik ve idari incelemenin sürdüğü belirtilirken, detaylı analizlerin ardından olayın sebebinin netlik kazanacağı ifade edildi. Yetkililer, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.