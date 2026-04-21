ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasındaki ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada "Ateşkesi süresiz uzattım. Teklif gelene kadar duracağım." ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan ordusuna "ablukayı sürdürmeleri ve diğer tüm hususlarda hazır ve yetenekli kalmaları" yönünde talimat verdiğini söyledi. Önümüzdeki saatlerde sona ermesi beklenen ateşkesin, "bu nedenle, teklifleri sunulana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağını" belirtti.