Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte toplamda 5 yolcu bulunduğu öğrenildi. Uçakta bulunan 5 yolcu hayatını kaybetti.

Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, Ankara’dan Libya’ya dönüş yolunda düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellafi, "ilk bulguların kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaza ile ilgili yaptığı açıklamada "Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir" dedi.

RESMİ ZİYARET İÇİN GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.

Öte yandan dün, Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecilere yaptığı son açıklamada uçağın kara kutusuna ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"5'i Libya heyeti ve 3'ü mürettabat olmak üzere 8 kişiyi taşıyan uçak teknik arıza bildirdi. Daha sonra uçakla irtibat kesildi. Ekiplerimiz derhal bölgeye sevk edilmiş ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. 22'de başlayan arama çalışmalarda uçağın enkazına ulaşıldı. Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyon için AFAD tarafından mobil koordinasyon oluşturuldu. Bu aşamadan itibaren adli ve kriminal süreçte jandarma tarafından devam ettirilmekte. Toplam 408 personel 103 kara 7 hava aracı görev yapmakta, İHA’lar ile görüntü sağlanmakta.

Enkaz alanı 3 kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03.20'da karakutu bulundu."