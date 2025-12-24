Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi tarafının olmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından 2026 yılı için asgari ücreti açıkladı.

Buna göre; yeni yıl için asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici açıklanan rakama tepki gösterdi.

Destici "Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!" dedi.

'ASGARİ ÜCRET SADAKA DEĞİL, ALIN TERİDİR'

İktidara yer yer eleştirilerde bulunan Mustafa Destici, 'Asgari ücret sadaka değil, alın teridir" dediği açıklamasında "Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır!' ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE ERBAKAN'DAN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret artışına ilişkin, "Asgari ücretin net 28 bin 75 TL olarak ilan edilmesi, hükümetin halkın yaşadığı gerçeklerden ne denli kopuk olduğunun açık bir göstergesidir. Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olmalıdır. Artık bu düzenin değişme vakti gelmiştir. Vakit tamamdır, çare bellidir. İş başa düştü!" dedi.