İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması büyük yankı uyandırırken, Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki mesajlar olay olmuştu.

SARAN İLE SEVGİLİYMİŞ

Mesajların ardından Cebeci'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Cebeci ek ifadesinde, Sadettin Saran ile bir dönem sevgili olduğunu da söyledi.

Öte yandan ifade tutanağına göre Ela Rümeysa Cebeci aylık gelirinin 120 bin lira olduğu tutanaklara geçti.

Spiker ek ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Telefonumun whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim, kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve whatsapp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım."